​Câmara dos Mosteiros distingue os melhores da época 2024/2025

A Câmara Municipal de Mosteiros realiza na segunda-feira, 29, a Gala Municipal de Cultura e Desporto, no âmbito da programação do “Natal para Todos”, que teve início desde o dia 19 deste mês. A Gala tem lugar na praça Azambuja e tem início marcado para às 19 horas.

Segundo uma nota da autarquia, este evento foi criado para "Valorizar as Conquistas e Promover a Excelência".

“A Gala Municipal de Cultura e Desporto celebra o mérito, reconhece a dedicação e distingue o talento de agentes e entidades locais que se destacaram ao longo do ano, ou de sua carreira, nos domínios do Desporto e da Cultura”, destaca.

No Desporto, este ano vão ser distinguidos os melhores da época 2024/2025. As nomeações foram feitas pelo Conselho Municipal do Desporto e, no caso dos árbitros, pela representação do Conselho Regional de Arbitragem no concelho.

Haverá também homenagens e atribuição de Prémios Carreira a agentes indicados pelo Conselho Municipal do Desporto, que se reuniu para o efeito em Novembro deste ano.

Na Cultura, a Câmara Municipal vai reconhecer os agentes de diversas áreas, nomeadamente, Artesanato, Música, Teatro, Dança, Artes Plásticas, Cinema e Audiovisual, Design, Literatura, Carnaval, Festas Tradicionais e Moda.

Serão ainda distinguidos o Evento Cultural de Iniciativa Privada do Ano, um Dirigente Cultural e o Patrocinador de Eventos Culturais do ano.

A autarquia realça que a Gala Municipal de Cultura e Desporto conta com a parceria do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) e da AdoreMe, empresa local da área de cosméticos.