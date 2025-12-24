EPEC renova contrato com Wärtsilä para manutenção na central de Palmarejo

Conforme nota da EPEC divulgada hoje, esta renovação visa reforçar a fiabilidade, a eficiência e o desempenho técnico desta infraestrutura estratégica para o sistema eléctrico nacional, assegurando elevados padrões de operacionalidade e maior disponibilidade dos equipamentos.
Representa, ainda, um investimento estratégico na estabilidade do sistema eléctrico nacional e reafirma o compromisso da EPEC com a qualidade, a sustentabilidade e a excelência na gestão da produção de energia em Cabo Verde, contribuindo directamente para o desenvolvimento económico e social do país.
“A continuidade da parceria com a Wärtsilä assenta na sua reconhecida experiência em manutenção especializada, contribuindo para optimizar o funcionamento dos grupos geradores e reduzir o risco de interrupções no fornecimento de energia eléctrica”, assegurou a empresa.