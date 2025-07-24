Avaria em gerador obriga a cortes pontuais de energia em Santiago

A Empresa de Produção de Electricidade de Cabo Verde (EPEC) informou que o Grupo Gerador Caterpillar 3 da Central do Palmarejo foi alvo de uma paragem programada devido a uma avaria mecânica.

De acordo com a empresa, a intervenção técnica decorreu durante o dia de ontem, 1 e hoje 2 de Setembro e obriga à realização de trabalhos de manutenção para repor o normal funcionamento do equipamento.

Durante este período, e devido à indisponibilidade de potência, a EPEC esclarece que será necessário efectuar cortes pontuais de energia em Santiago, organizados por zonas e de forma alternada.

A empresa garante que as equipas técnicas estão mobilizadas para assegurar a execução dos trabalhos com o mínimo impacto possível no fornecimento de electricidade.