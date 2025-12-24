Espaço Diáspora reforça ligação institucional entre Cabo Verde e comunidades emigradas

​O Ministério das Comunidades inaugurou esta terça-feira, na cidade da Praia, o Espaço Diáspora, um lugar de acolhimento criado para facilitar serviços, promover o encontro e fortalecer a relação institucional com os cabo-verdianos residentes no estrangeiro.

Segundo o director-geral das Comunidades, Martinho Ramos, o espaço, situado na Prainha, responde à necessidade de oferecer à diáspora um local físico digno e funcional, no que se concerne ao reforço do sentimento de proximidade e pertença, sempre que os emigrantes se encontram em Cabo Verde.

Martinho Ramos sublinhou ainda que o Espaço Diáspora funciona de forma articulada com o Portal Consular Digital, assumindo-se como um complemento presencial à prestação de serviços online, com o objetivo comum de encurtar distâncias e melhorar a qualidade do atendimento.

Por seu turno, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, na sua intervenção, enquadrou a iniciativa no compromisso do Governo de colocar a diáspora no centro das políticas públicas, assegurando serviços acessíveis, eficientes e seguros.

O chefe do Governo realçou os avanços alcançados com a transformação digital, referindo a redução significativa dos prazos na emissão de documentos, o aumento da segurança nas transações e a maior proximidade entre a administração pública e os cidadãos residentes no estrangeiro.

Correia e Silva destacou igualmente medidas estruturantes dirigidas à diáspora, como o Estatuto do Investidor, os incentivos fiscais previstos no Orçamento do Estado para 2026, a revisão da Lei da Nacionalidade até à quarta geração e o reforço da pensão de solidariedade para idosos emigrados.

Já Vladimir Borges, presidente da associação Impact CV e membro das associações cabo-verdianas em França, considerou o Espaço Diáspora uma ferramenta essencial para apoiar as actividades das comunidades emigradas em Cabo Verde.

O dirigente associativo salientou a importância do espaço físico como complemento às soluções digitais, permitindo reuniões, partilha de informação e maior proximidade institucional durante as estadias no país.

Vladimir Borges apontou ainda o acesso à informação como um dos principais desafios da diáspora, sobretudo no que respeita ao investimento e às oportunidades de colaboração, defendendo que o Espaço Diáspora contribui para reduzir constrangimentos e fortalecer a relação com Cabo Verde.