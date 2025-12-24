São Filipe: Briga entre primos termina em morte na localidade de Patim

Uma briga entre dois primos resultou na morte de um deles na noite de terça-feira, por volta das 20h15, na localidade de Patim, situada a cerca de dez quilómetros a sul da cidade de São Filipe.

As informações recolhidas pela Inforpress junto de pessoas da comunidade e da Polícia Nacional apontam que o caso ocorreu por volta das 20h00, altura em que as autoridades policiais foram accionadas.

A vítima, na casa dos 40 anos, foi atingida com um golpe de arma branca (faca) e morreu de imediato no local, tendo o corpo sido levantado horas mais tarde pelas autoridades judiciais e de saúde.

O presumível agressor, de 38 anos, foi capturado pouco tempo após o ocorrido e encontra-se detido nas instalações da Esquadra da Polícia Nacional de São Filipe.

Aguarda agora os trâmites legais para ser presente às autoridades judiciais, para o primeiro interrogatório e a aplicação das medidas de coacção.

Os dois envolvidos eram primos em primeiro grau, filhos de duas irmãs, e o incidente causou comoção entre os moradores da localidade de Patim, consternados com a tragédia.