Dom Arlindo Furtado destaca Natal como “festa do encontro existencial”

O bispo da Diocese de Santiago, cardeal Dom Arlindo Furtado, afirmou hoje, na Praia, que o Natal é “a festa do encontro existencial”, que convida os fiéis a viverem uma relação profunda com Deus como base para a construção de um futuro melhor.

Na mensagem de Natal, proferida antes da tradicional missa na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, o cardeal sublinhou que a celebração do nascimento de Jesus Cristo é, para os cristãos, mais do que um momento do presente, representando “um novo arranque” orientado para a plenitude da eternidade.

Segundo Dom Arlindo Furtado, ao assumir a condição humana, Deus elevou a humanidade à dignidade divina, mostrando que a presença de Cristo implica comunhão com Deus e entre os próprios seres humanos. Acrescentou que, embora a sociedade esteja focada na planificação do futuro, o Natal coloca os cristãos no presente, incentivando a valorização de relações humanas e espirituais de qualidade.

O cardeal defendeu que a vivência do Natal deve traduzir-se em gestos concretos de partilha, solidariedade e respeito, começando no seio da família e estendendo-se à comunidade. Enfatizou ainda que Cristo é a fonte da esperança cristã e o fundamento para o crescimento humano e espiritual em comunhão.

Dom Arlindo Furtado concluiu afirmando que o caminho dos cristãos é um “peregrinar na esperança”, seguindo Jesus Cristo rumo à vida eterna prometida por Deus.