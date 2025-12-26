​Totoloto entra na quinta e última semana do “Flow Down” com 50 mil contos

O Departamento de Jogos da Cruz Vermelha de Cabo Verde informou esta sexta-feira, 26, que esta é a quinta e última semana em que o valor do primeiro prémio permanece fixado em 50 mil contos.

Segundo o Departamento de Jogos da Cruz Vermelha de Cabo Verde, esta quinta e última semana consecutiva, que coincide também com o último concurso do ano, caso não haja vencedores do primeiro prémio, o montante entra em “Roll Down”, em que os 50 milhões de escudos, acrescidos dos respectivos excedentes, serão automaticamente somados ao segundo prémio.

“No caso menos provável de não existirem vencedores do segundo prémio, o montante passa para a categoria imediatamente inferior, e assim sucessivamente, até que tenha pelo menos uma aposta premiada”, indica.

A mesma fonte explica ainda que, caso o primeiro prémio tenha sido atribuído, o valor excedente dos 50 milhões acresce ao montante do segundo prémio, ou para a categorias de prémios imediatamente inferiores, caso também não haja vencedores nesta categoria.

Por isso, a Casa de Jogos da Cruz Vermelha de Cabo Verde convida todos os apostadores a aproveitarem esta última semana do “Flow Down”, jogando com moderação em www.jogoscruzvermelha.cv ou numa agência de Jogos mais próxima.