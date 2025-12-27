​Cabo-verdianos movimentaram mais de nove mil milhões de escudos na rede vinti4 entre 15 a 25 de Dezembro

Os cabo-verdianos movimentaram, no período das festividades do Natal, de 15 a 25 de Dezembro, mais de nove mil milhões de escudos na rede vinti4, de acordo com os dados estatísticos divulgados este sábado pela SISP - Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos, SA.

Segundo um comunicado da SISP, no período de 15 a 25 deste mês, na rede vinti4, registaram-se 1.637.127 operações de Compra nos Terminais de Pagamento Automático (POS), no valor de 5.007.690.193 escudos, mais 14,5 e 20,7% respectivamente, em relação ao período homólogo em 2024.

Em relação a levantamentos nos caixas vinti4, foram realizadas 380.728 operações, totalizando 2.316.212.500 escudos, mais 10.5% no número de levantamento e 9,8 por cento no valor total de levantamento, em relação a 2024.

Combinando as operações “compras e levantamentos” na rede vinti4, um número de 2.017. 855 operações que totalizaram 7.323.902.693 escudos mais 13,7 e 17 por cento respectivamente, em relação ao período homólogo em 2024.

A nível de transferências na rede vinti4, foram registadas 61.775 operações no total de 1.712.593.885 escudos. A mesma fonte indica que houve um aumento de 45% no número de operações e 53,9% no valor.

Do total das três operações “compras, levantamentos e transferências” na rede vinti4, o número de 2.079.630 operações, totalizaram 9.036.496.578 escudos, mais 14,5 e 22,6 % respectivamente, em relação ao registado no mesmo período de 2024.