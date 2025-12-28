Tribunal da Comarca da ilha Brava decreta prisão preventiva a um indivíduo indiciado por tráfico de droga

​O Tribunal da Comarca da ilha Brava decretou no sábado, 27, prisão preventiva a um indivíduo de 25 anos, natural da ilha de Santiago, suspeito da prática do crime de tráfico de droga de alto risco.

Segundo informações apuradas, o indivíduo foi detido na passada quinta-feira, 25, durante uma revista realizada no Porto da Furna, onde as autoridades encontraram uma certa quantidade de haxixe em sua posse, sendo que a substância ilícita foi apreendida no local.

Após ser presente às autoridades judiciais, o tribunal entendeu que estavam reunidos os pressupostos legais para a aplicação da medida de coação mais gravosa, tendo em conta a gravidade do crime e os riscos associados ao tráfico de droga.

O caso segue agora os trâmites legais, enquanto o arguido aguarda os próximos desenvolvimentos do processo em prisão preventiva na Cadeia Civil da ilha do Fogo.