Ministério da Saúde com 65 mil doses de vacina para imunizar cabo-verdianos contra gripe

O Ministério da Saúde tem disponível 65 mil doses de vacina para imunizar os cabo-verdianos contra a gripe, com início da vacinação no mês de Novembro, soube à Inforpress junto da coordenadora do Programa Nacional de Vacinação.

Ivanilda Santos afirmou que a vacina está disponível para pessoas de faixa etária entre os 18 anos até maiores de 65 anos, a população de maior risco como diabéticos, pacientes com neoplasias malignas, doença renal crónica, insuficiência cardíaca e obesidade, entre outros.

“As pessoas têm-se deslocado aos centros de Saúde para receber a vacina e o centro tem equipamento necessário para descolar-se e aplicar a imunização contra gripe às pessoas que estão acamadas e os idosos que não podem deslocar-se”, reforçou a técnica.

Esta estratégia busca prevenir as pessoas da gripe e estarem preparadas contra a pandemia de influenza, realçou.

“Há três anos que o país vem vacinando pessoas contra gripe. Iniciamos com cinco mil doses, no ano passado trazemos 10 mil doses, mas este ano trazemos 65 mil doses para cobrir toda a população de risco”, explicou, Ivanilda Santos.

O objectivo é proteger as pessoas contra essa ameaça, prevenir a influenza sazonal, controlar a disseminação da gripe dos animais para os seres humanos e preparar-se para a próxima pandemia de influenza.

Questionada sobre como está Cabo Verde na vacinação da sua população no geral, a coordenadora do Programa Nacional de Vacinação avançou que o programa tem conseguido “ganhos significativos com os pais”, colaborando e levando os seus filhos a completarem o caderno do calendário da vacinação.