Cabo Verde acolhe a Adventure Week 2026

30 dez 2025 16:20

As ilhas de São Nicolau, Santo Antão e São Vicente vão receber, de 3 a 12 de Fevereiro de 2026, a Adventure Week Cabo Verde (AWCV), um dos maiores eventos internacionais de turismo de aventura.

Numa publicação na rede social, o Ministério do Turismo e Transporte explica que a AWCV vai trazer ao país operadores, jornalistas e especialistas de referência mundial, incluindo National Geographic, Lindblad Expeditions, SNP Natuur Reizen e A2Z Adventures.

Este evento é promovido pelo Governo, através do Ministério do Turismo e Transporte/Instituto do Turismo de Cabo Verde, e conta com o financiamento do Banco Mundial e apoio técnico da Adventure Travel Trade Association.

Durante uma semana, Cabo Verde será palco de caminhadas e trekking, experiências de natureza e cultura, gastronomia local, networking entre operadores nacionais e internacionais, visitas comunitárias e rotas emblemáticas.

A mesma fonte indica que a AWCV reforça a estratégia nacional de diversificação turística, valorizando as comunidades locais e posicionando Cabo Verde como destino de aventura sustentável e autêntico. “Cabo Verde no mapa mundial do turismo de aventura.”

