Combustíveis mais baratos no início do ano

Os combustíveis estão mais baratos, e passam a ser vendidos a partir desta quinta-feira, 01 de Janeiro 2026, com um decréscimo médio de 7,17% , anunciou esta quarta-feira a Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME).

De acordo com a nova tabela de preços, a gasolina passa a ser vendida a 123,80 escudos por litro, o gasóleo normal a 104,10 escudos por litro, o gasóleo para eletricidade a 88,40 escudos por litro e o gasóleo marinha a 78,20 escudos por litro.

Já o petróleo passa a custar 131,80 escudos por litro, enquanto o Fuel 380 passa a custar 61,50 escudos por kg e o Fuel 180 a 64,40 escudos por kg.

Segundo ainda a ARME, para o gás butano, o preço a granel é fixado em 136,50 escudos por kg. As garrafas de 12,5 kg passam a custar 1.706,00 escudos, as de 6 kg 819,00 escudos, as de 3 kg 389,00 escudos e as de 55 kg 7.507,00 escudos.

Segundo a mesma fonte, no mercado interno, os preços do Butano, da Gasolina, do petróleo Gasóleo Normal, do Gasóleo Eletricidade, do Gasóleo Marinha, do Fuelóleo 180 e do Fuelóleo 380 diminuíram em 2,36%, 5,28%, 5,04%, 9,48%, 10,98%, 10,73%, 7,20% e 6,25%, respetivamente.

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia informa ainda que comparativamente ao período homólogo (janeiro de 2025), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a um decréscimo de 13,68 por cento.

Os novos preços máximos dos combustíveis entram em vigor a partir das 00 horas do dia 1 de Janeiro de 2026.