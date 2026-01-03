Polícia Judiciária pede ajuda da população para identificar cadáver encontrado na Marina do Mindelo

Em comunicado, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), informou que foi encontrado, no dia 24 de Dezembro, o cadáver de um homem na zona da Marina do Porto Grande.
O indivíduo, de acordo com a polícia científica, aparenta ter entre 25 e 40 anos, cor multada, aparentemente cabo-verdiano e que se encontra por identificar desde a descoberta pelas autoridades.
A mesma fonte solicita a colaboração da sociedade na identificação do referido cidadão.
“Caso alguém tenha conhecimento do desaparecimento de um homem nos últimos dias e com as características descritas, ou possua qualquer informação relevante, agradece-se que entre urgentemente em contacto com a PJ, para os devidos efeitos”, assinalou a Polícia Judiciárias na nota.
O corpo, de acordo com a mesma fonte, encontra-se depositado na cada mortuária do Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente.