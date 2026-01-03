País

Polícia Judiciária pede ajuda da população para identificar cadáver encontrado na Marina do Mindelo

PorExpresso das Ilhas, Inforpress,3 jan 2026 15:33

​A Polícia Judiciária (PJ) pediu hoje a colaboração da população são-vicentina para identificar um cadáver de um homem, entre os 25 e 40, que foi encontrado no dia 24 de Dezembro na Marina do Mindelo.

Em comunicado, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), informou que foi encontrado, no dia 24 de Dezembro, o cadáver de um homem na zona da Marina do Porto Grande.

O indivíduo, de acordo com a polícia científica, aparenta ter entre 25 e 40 anos, cor multada, aparentemente cabo-verdiano e que se encontra por identificar desde a descoberta pelas autoridades.

A mesma fonte solicita a colaboração da sociedade na identificação do referido cidadão.

“Caso alguém tenha conhecimento do desaparecimento de um homem nos últimos dias e com as características descritas, ou possua qualquer informação relevante, agradece-se que entre urgentemente em contacto com a PJ, para os devidos efeitos”, assinalou a Polícia Judiciárias na nota.

O corpo, de acordo com a mesma fonte, encontra-se depositado na cada mortuária do Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

Polícia Judiciária Mindelo Marina

Autoria:Expresso das Ilhas, Inforpress,3 jan 2026 15:33

Editado porSara Almeida  em  3 jan 2026 15:34

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.