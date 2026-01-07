O Ministério da Saúde informou, nesta quarta-feira, 7 de Janeiro, que Adilson José de Pina é o novo Secretário Executivo do CCS-SIDA, tornando-se a sétima personalidade a assumir este cargo.

O novo Secretário Executivo substitui a recém-reformada Maria Celina Ferreira, que vinha desempenhando a função até agora.

Especialista em Saúde Pública, Monitoria e Avaliação, Investigador e Professor Universitário, Adilson José de Pina era, até então, colaborador do Ministério da Saúde, exercendo funções no CCS-SIDA como responsável pelo Programa de paludismo e responsável por Monitoria e Avaliação, desde 2012.

Nesse âmbito, teve um papel relevante no processo de certificação de Cabo Verde como país livre do paludismo.

Adilson de Pina é Doutor em Saúde Pública pela Universidade Cheikh Anta Diop, em Dakar, Senegal.

Possui Curso Internacional de Pós-graduação em Mudança Climática, um MBA Executivo em Gestão de Programas, Mestrado em Saúde Pública pela Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, Mestrado Internacional em Entomologia Médica e Veterinária da Universidade Montpellier II, França, Mestrado em Biologia Humana e Ambiente e Licenciatura em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

É detentor ainda de cursos de liderança, nomeadamente o International Program in Public Health Leadership da Universidade de Washington, Estados Unidos, e pela Bolsa de Kofi Annan de Liderança em Saúde Global, da África CDC.

No domínio da investigação, colaborou significativamente no processo de eliminação do paludismo em Cabo Verde, sendo autor e coautor de inúmeros estudos e artigos publicados em revistas internacionais de referência (“top five”) na área da malária. Possui igualmente publicações sobre VIH, COVID-19 e outros domínios da saúde pública em Cabo Verde.

Actualmente, colabora como Investigador Associado no Instituto Nacional de Saúde Pública e integra diversas equipas e consórcios de investigação nacionais e internacionais, entre os quais se destacam o PAMCA, ASTMH, Freedom From Infection, Target Malaria, entre outros.

O Comité de Coordenação do Combate ao VIH/SIDA (CCS-SIDA) é uma instância permanente de coordenação e concertação, responsável pela coordenação da política global do Governo em matéria de luta contra o VIH-SIDA, seguimento e avaliação do programa nacional, pela promoção e articulação com os parceiros governamentais e não governamentais e pelo exercício da função de beneficiário principal para o Fundo Global para o VIH, Tuberculose e Paludismo.