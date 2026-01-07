Autoridades apelam à prevenção devido ao aumento de doenças respiratórias virais

Perante o aumento das doenças respiratórias virais no país, nomeadamente de quadros gripais, a Direcção Nacional da Saúde alertou hoje, através do Ministério da Saúde (MS), para o reforço e cumprimento das medidas de prevenção em vigor junto da população geral.

Em comunicado, o Ministério da Saúde, divulguou algumas medidas a serem seguidas, tendo em conta que as doenças respiratórias virais tendem a aumentar durante o período mais frio do ano, acompanhando a tendência sazonal observada em vários países da Europa. As medidas são as seguintes: - Obrigatoriedade do uso de máscaras faciais nos estabelecimentos de saúde e nas instituições que acolhem idosos, como centros de dia, lares de idosos e o outras estruturas similares; - Uso de máscaras faciais em espaços fechados, sempre que a pessoa apresente sintomas sugestivos de gripe ou outra infeção respiratória; -Higienização frequente das mãos, como medida essencial para prevenir a transmissão de doenças respiratórias; -Adopção de práticas de etiqueta respiratória, incluindo cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar e evitar contacto próximo quando se apresentam sintomas respiratório. Foto: https://depositphotos.com/.

