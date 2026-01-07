Estado de tempo: Fortes ventos a partir de hoje e até este fim de semana

Nos próximos dias, são esperados ventos fortes, por vezes com rajadas que poderão atingir 60 km/h, destacando-se um período mais crítico a partir de hoje, quarta-feira até o fim de semana, de acordo com o Instituto Nacional Meteorologia e Geofísica (INMG).

Esta alteração no estado do tempo é motivada pela intensificação do Anticiclone dos Açores na sua localização mais a Leste, com crista sobre o continente africano, informou o INMG.

Prevê-se um agravamento significativo do estado do mar, com ondas de Nordeste que poderão atingir 2,5 a 5,0 metros, afetando zonas costeiras Norte e setores inter-ilhas.

Este cenário também favorece o levantamento e transporte de poeiras da África Ocidental, o que irá provocar a redução significativa da visibilidade, que poderá variar de moderada a má nos próximos dias.

Conforme nota, trata-se de uma situação frequente para o mês de Janeiro, sendo fundamental estar atento a essas condições, especialmente nas áreas e sectores mais vulneráveis.