​PN desmascara falso assalto e detém autor de disparo na Praia

Segundo um comunicado da PN, a ocorrência teve início com uma denúncia de assalto, supostamente realizado com o uso de uma arma de fogo, o que levou uma equipa da DCIC a deslocar-se ao local para apurar os fatos.
No entanto, ao longo da investigação, os elementos da polícia descobriram que a versão inicialmente apresentada pelo suspeito não correspondia à realidade dos acontecimentos.
Segundo as autoridades, o incidente ocorreu após um desentendimento entre o detido e o seu primo, dentro da residência deste. Durante a discussão, o suspeito disparou contra a vítima, atingindo-lhe a região abdominal.
Para encobrir o crime, o autor do disparo entrou em contacto com a PN e alegou que a vítima havia sido vítima de um assalto cometido por um desconhecido, que teria fugido após o acto.
Após investigações e diligências no local, a DCIC conseguiu confirmar que o relato do assalto era uma mentira, uma tentativa do suspeito de ocultar o crime de tentativa de homicídio que ele próprio havia cometido, o indivíduo foi prontamente detido, tendo sido igualmente apreendida a arma utilizada no crime.
O detido foi presente ao tribunal para o primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva como medida de coação.
A Polícia Nacional reafirma o seu compromisso com a segurança pública e continuará com as acções rigorosas e eficazes na prevenção e no combate à criminalidade em geral.