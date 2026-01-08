​PN desmascara falso assalto e detém autor de disparo na Praia

A Polícia Nacional (PN), através da Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC), anunciou, no dia 1 de Janeiro de 2026, a detenção de um homem de 35 anos, natural de Safende, cidade da Praia, após desmascarar um falso relato de assalto armado.

Segundo um comunicado da PN, a ocorrência teve início com uma denúncia de assalto, supostamente realizado com o uso de uma arma de fogo, o que levou uma equipa da DCIC a deslocar-se ao local para apurar os fatos.

No entanto, ao longo da investigação, os elementos da polícia descobriram que a versão inicialmente apresentada pelo suspeito não correspondia à realidade dos acontecimentos.

Segundo as autoridades, o incidente ocorreu após um desentendimento entre o detido e o seu primo, dentro da residência deste. Durante a discussão, o suspeito disparou contra a vítima, atingindo-lhe a região abdominal.

Para encobrir o crime, o autor do disparo entrou em contacto com a PN e alegou que a vítima havia sido vítima de um assalto cometido por um desconhecido, que teria fugido após o acto.

Após investigações e diligências no local, a DCIC conseguiu confirmar que o relato do assalto era uma mentira, uma tentativa do suspeito de ocultar o crime de tentativa de homicídio que ele próprio havia cometido, o indivíduo foi prontamente detido, tendo sido igualmente apreendida a arma utilizada no crime.

O detido foi presente ao tribunal para o primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva como medida de coação.

A Polícia Nacional reafirma o seu compromisso com a segurança pública e continuará com as acções rigorosas e eficazes na prevenção e no combate à criminalidade em geral.