Saída de embarcações no barlavento proibida devido a mau tempo

O comunicado da Autoridade Marítima, dirigiu-se todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral.
É que segundo explica, nas próximas 48h há uma tendência para intensificação significativa do vento, agravamento significativo do estado do mar e redução da visibilidade devido à bruma seca.
De realçar que o Instituto Nacional Meteorologia e Geofísica (INMG) já tinha alertado, desde ontem, a população em geral, para a alteração do estado de tempo, motivada pela intensificação do Anticiclone dos Açores na sua localização mais a Leste, com crista sobre o continente africano.
