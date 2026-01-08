Saída de embarcações no barlavento proibida devido a mau tempo

Por razões de segurança, encontra-se interdita ,nas ilhas do barlavento, a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem condições de mau tempo, comunicou, hoje, o Instituto Marítimo Portuário (IMP).

O comunicado da Autoridade Marítima, dirigiu-se todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral.

É que segundo explica, nas próximas 48h há uma tendência para intensificação significativa do vento, agravamento significativo do estado do mar e redução da visibilidade devido à bruma seca.

De realçar que o Instituto Nacional Meteorologia e Geofísica (INMG) já tinha alertado, desde ontem, a população em geral, para a alteração do estado de tempo, motivada pela intensificação do Anticiclone dos Açores na sua localização mais a Leste, com crista sobre o continente africano.

Foto: Depositphotos