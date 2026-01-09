​Viagens da linha redonda canceladas devido ao mau tempo

A CV Interilhas informou esta quinta-feira, 08, que as viagens da linha redonda foram canceladas, de acordo com o Boletim Meteorológico Marítimo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), de que mantêm-se fenómenos meteorológicos adversos, caracterizados por intensificação significativa do vento, agravamento do estado do mar e redução da visibilidade devido à bruma seca.

“Face à persistência destas condições e tendo como princípio inegociável a segurança da navegação, dos passageiros, das tripulações e dos navios, a CV Interilhas irá cancelar as viagens da Linha Redonda (São Vicente - São Nicolau-Sal-Boavista-Santiago) programadas para os dias 9 e 10 de Janeiro”, indica a empresa num comunicado.

Já a viagem São Vicente/São Nicolau/São Vicente está programada para domingo, 11 de Janeiro

A empresa avisa que, com a previsão de melhoria das condições meteoceanográficas, em particular na zona Sul de São Vicente e na rota até São Nicolau, será assegurado o transporte de passageiros e de cargas na região.

Na mesma linha, a CV Interilhas sublinha que o modelo operacional foi adaptado, estando prevista a realização de uma viagem São Vicente – São Nicolau – São Vicente, com saída programada no domingo, dia 11 de Janeiro às 10h00, e regresso às 15h00.

A empresa frisa que vai continuar a acompanhar atentamente a evolução da situação meteorológica e comunicará oportunamente qualquer atualização relevante.