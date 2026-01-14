Inaugurado Monumento à Democracia e Liberdade

O Monumento à Democracia e Liberdade foi inaugurado, na tarde de ontem, na rotunda de Achada Grande Frente, no quadro das comemorações dos 35 anos da democracia. Na cerimónia, o Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva, sublinhou que o monumento deve perenizar as conquistas democráticas do povo cabo-verdiano.

A estrutura tem mais de 60 toneladas de aço e mais de 500 metros cúbicos de betão, conforme explicou, na cerimónia, o Presidente do Conselho de Administração das Estradas de Cabo Verde, o engenheiro António Tavares.

Localizada numa estrada nacional, a obra passou por várias fases. Segundo António Tavares, em 2023 foi elaborado o projecto de execução; a 20 de Março de 2024 foi lançado o concurso público; seguiu-se a assinatura do contrato, a 6 de Fevereiro de 2025, e a consignação da obra, a 24 de Abril do ano passado.

“Portanto, passou por todas as fases procedimentais, no âmbito do código de contratação pública, para a formação do contrato, e foi gerida nos termos do regime jurídico do contrato administrativo”, assegurou.

Na sua intervenção, o engenheiro detalhou ainda os elementos que compõem a estrutura. O monumento está inserido numa rotunda com 1.400 metros quadrados e é composto por três elementos fundamentais: a fundação, a plataforma — base do monumento — e a peça escultórica.

De acordo com a explicação, a fundação foi executada com materiais de elevada resistência, nomeadamente betão da classe C20/30 e uma estrutura metálica com mais de cinco toneladas, concebida para suportar os esforços estruturais.

A plataforma, totalmente em betão armado, é revestida com material basáltico de cerrado de Cabo Verde, de origem nacional. Já a peça escultórica, composta por seis pétalas, tem 17 metros de altura e integra 10 luminárias na parte superior, numa referência às 10 ilhas de Cabo Verde.

O monumento foi concebido pelo arquitecto português Rui Carvalho, com uma equipa técnica responsável não só pela arquitectura, mas também pelo paisagismo, pela estrutura, pela componente eléctrica e por outras especialidades.