Edição 1260

O destaque de manchete desta semana vai para as revelações feitas no livro ‘Havana, Washington, and Africa, 1959-1976 (Envisioning Cuba)’, escrito por Piero Gleijeses que demonstra que a presença de militares cubanos na Guiné-Bissau durante a guerra colonial foi uma realidade.

Muitos países ajudaram o PAIGC na sua luta. Mas Cuba fez muito mais e o seu papel foi único. Apenas os cubanos lutaram na Guiné-Bissau ao lado dos guerrilheiros do PAIGC. Na Guiné-Bissau, Cuba seguia a sua própria política, as origens da relação de Cuba com o PAIGC não tinham nada a ver com a União Soviética; estavam enraizadas na viagem de Guevara a África e no crescente interesse de Cuba pela África subsaariana.

Também em destaque está a entrevista com Fábio Vieira, autarca de Mosteiros, e presidente da Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde.

O municipalismo é uma das instituições mais bem-sucedidas da democracia em Cabo Verde, mas continua refém de fragilidades estruturais que limitam a sua capacidade de resposta às pessoas. Nesta entrevista, o presidente da ANMCV e autarca dos Mosteiros fala dos desafios do poder local, da necessidade de um novo modelo de financiamento e de como pretende blindar a associação de disputas partidárias num ano eleitoral. Fábio Vieira traça um retrato das ambições e limitações do desenvolvimento local cabo-verdiano.

Na capa desta semana abordamos também a data das eleições legislativas e presidenciais.

O Presidente da República anunciou que as eleições legislativas ficam marcadas para o dia 17 de Maio e as presidenciais para o dia 15 de Novembro, com possibilidade de segunda volta a 29 de Novembro. O anúncio foi feito após uma reunião com o Conselho da República, no Palácio Presidencial, realizada nesta segunda-feira.

Outro dos temas em destaque vai para o mercado de trabalho em Cabo Verde que tem apresentado sinais claros de melhoria nos últimos anos, traduzidos numa descida acentuada da taxa de desemprego e num crescimento consistente da taxa de emprego. Ainda assim, esta evolução favorável convive com desafios persistentes que continuam a condicionar o aproveitamento pleno do capital humano disponível no país. A informalidade laboral e a elevada proporção de jovens fora do sistema de ensino, do emprego e da formação profissional surgem como os principais factores de preocupação identificados pelo Fundo Monetário Internacional.

Outro tema a merecer destaque de capa é garantia, anunciada pelo Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, de que o banco português vai reforçar a sua posição no Banco Interatlântico e concentrar aí a sua estratégia em Cabo Verde, reafirmando a intenção de permanecer no país, mas sem deter participações maioritárias em dois bancos. A garantia foi deixada por Paulo Macedo, presidente da Comissão Executiva da CGD, em entrevista, na qual sublinhou que “não faz sentido” manter uma posição maioritária em duas instituições no mesmo mercado.

A ler igualmente os artigos de opinião ‘Governança nacional, integração regional e multilateralismo: que papel para a democracia?’ escrito por José Luís Rocha; ‘Um olhar sobre o ano 2026 Perspetivas e mudanças’ da autoria de Lino Magno; ‘A vida “dupla” do músico cabo-verdiano e a força do palco’ escrito por César Monteiro; e ‘Quando Pensar Era Já um Acto de Liberdade’ de Brito-Semedo.