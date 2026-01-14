Praia: Primeiro trimestre com 91% de positivas no básico e secundário

O primeiro trimestre do ano lectivo em curso, no Concelho da Praia, registou a média de 91% de notas positivas, com o ensino básico a atingir os 91,4% e o secundário os 90,7%. Esta é das taxas mais altas do país, a nível de resultados positivos, informou, hoje, a Rádio e Tecnologias Educativas (RTE).

Na entrevista concedida, esta manhã, à RTE, a delegada do Ministério da Educação da Praia, Constantina Afonso, avançou esses dados, manifestando satisfação com o balanço do 1º trimestre. Comparativamente ao mesmo período do ano passado, a taxa actual de positivas cresceu 0,4%, de acordo com a delegada.

Ainda segundo Constantina Afonso, Matemática é uma das disciplinas que suscita preocupação, bem como os anos de escolaridade do 7º e 8º, que vão merecer uma atenção especial, “isto porque um aluno com uma negativa no final do 8º ano fica retido”.

Com o intuito de encontrar as melhores estratégias para a melhoria dos resultados no segundo trimestre, Constantina Afonso e a sua equipa têm realizado encontros descentralizados com as equipas directivas dos agrupamentos e escolas não agrupadas, avançou a Rádio Educativa.

“Nós já estamos a trabalhar directamente com os agrupamentos escolares, estamos a fazer encontros descentralizados para fazer o balanço deste trimestre, ou seja, sentar com os directores, os subdirectores pedagógicos, os coordenadores do primeiro ciclo, os responsáveis das escolas, e ainda com outros membros da direcção, para analisar pormenorizadamente os resultados e ver como apoiar as escolas na melhoria dos resultados. É um trabalho que iniciámos dia 8 de Janeiro e vai estender-se até dia 23 de Janeiro, mais ou menos”, destacou a responsável.

Para o segundo trimestre, cujas aulas arrancaram no passado dia 7 de Janeiro, referiu a RTE, a delegação tem vários projectos em mãos, que se prendem com o apoio nos preparativos para as Olimpíadas do Desporto Escolar, a acontecer já no próximo mês de Março, com a realização das sessões de apoio aos novos professores e com o Concurso Nacional de Leitura.