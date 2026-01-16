Suspeito de agressão sexual contra menor em São Vicente proibido de sair do país

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou apresentação periódica às autoridades e interdição de saída do país, para jovem suspeito de agressão sexual com penetração contra vítima do sexo feminino menor, de 15 anos, na ilha de São Vicente. O acto teria sido perpetrado apos encontro marcado na rede social, de acordo com a PJ.

Em nota, a Polícia Judiciária (PJ) informou que a detenção do indivíduo, de 25 anos, fora do flagrante delito, foi realizada, no dia 13 de Janeiro, na sequência de um mandado emitido pelo Ministério Público da Comarca de São Vicente.

Conforme explicou esta autoridade, as diligências investigativas permitiram ainda apurar que os factos, ocorridos no mês de janeiro do corrente ano, terão resultado de um contacto prévio entre o suspeito e a vítima, através de uma rede social, culminando num encontro que deu origem à denúncia apresentada junto das autoridades competentes.

Sob orientação do MP, a PJ recolheu elementos probatórios relevantes para o apuramento da verdade material, bem como o encaminhamento da vítima para as entidades de saúde competentes, para realização de exames médico-legais e recolha de vestígios biológicos.

A Polícia Judiciária apelou aos pais e encarregados de educação para uma maior vigilância dos adolescentes nas redes sociais, orientando-os para uma utilização mais prudente dessas plataformas, evitando o contacto com estranhos e a marcação de encontros com desconhecidos.

“Muitos crimes, incluindo abusos sexuais praticados por indivíduos que actuam através das redes sociais, podem ser prevenidos se estas recomendações forem cumpridas”, assegurou a PJ.