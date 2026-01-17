Campanha “Zero Resíduos Plásticos” retira mais de 800 quilos de lixo na Reserva de Boa Esperança, na Boa Vista

Volume alcançado em menos de duas horas, numa extensão de 460 metros de costa, com a ajuda de 30 voluntários

A campanha “Zero Resíduos Plásticos”, de âmbito nacional e mobilização comunitária, recolheu 817,25 quilos de lixo na praia de Cabo de Santa Maria, na Reserva Natural de Boa Esperança, na ilha da Boa Vista.

A iniciativa, que decorreu durante a manhã deste sábado, conseguiu cobrir uma extensão de 460 metros de costa em menos de duas horas, contando com a participação de 30 voluntários, entre residentes, turistas e membros de diversas organizações ambientais.

Em declarações à imprensa, a coordenadora comunitária da Fundação Tartaruga, Patrícia Del Peso, explicou que esta acção se insere no projecto “IslandPlas”, coordenado pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), em parceria com a Direcção Nacional do Ambiente (DNA).

“Esta campanha visa reforçar a acção colectiva contra a poluição plástica e acelerar a transição para a economia circular em Cabo Verde”, afirmou aquela responsável, destacando que a recolha funciona como um “instrumento pedagógico” para a mudança de comportamentos na gestão de resíduos.

Os resíduos recolhidos terão diferentes destinos com base no seu potencial de valorização. Os plásticos de tipo 2 foram encaminhados para a sede da associação Desplastificar Boavista para reciclagem, enquanto os restantes resíduos serão levados para a lixeira municipal.

O projecto, uma iniciativa de âmbito nacional, conta ainda com a parceria estratégica da Caboplas para estudar a viabilidade da reciclagem de resíduos que provêm do mar, uma vez que o sal e a exposição solar alteram o comportamento destes materiais.

Patrícia Del Peso que juntamente com a sub-coordenadora comunitária a Fundação Tartaruga, Viviane Chantre, tem estado a planificar as campanhas de limpeza nas principais zonas de desova de tartarugas, tanto no Norte como no Sul da ilha, avançou que a ideia é fazer mensal ou trimestralmente e estudar a possibilidade máxima de reciclagem destes resíduos.