Embaixadora dos EUA despede-se de Cabo Verde com elogios à parceria

Jennifer Adams, em fim de missão, afirmou que deixa o país com confiança no futuro da relação entre os dois países

“À medida que o meu tempo como embaixadora dos EUA chega ao fim, quero aproveitar esta oportunidade para expressar os meus sinceros agradecimentos e despedir-me das pessoas deste notável país”, escreveu a diplomata numa mensagem de despedida publicada na página oficial do facebook da embaixada.

Jennifer Adams, que destacou o apreço pelo povo cabo-verdiano, manifestou confiança no fortalecimento futuro da parceria bilateral entre os dois países amigos.

A diplomata agradeceu ainda ao povo cabo-verdiano pela forma “calorosa” como foi acolhida ao longo do seu mandato, considerando a experiência uma honra e um privilégio.

Na mensagem, Jennifer Adams destacou as vivências pessoais e familiares em várias ilhas do arquipélago, sublinhando o contacto com a cultura, a tradição e a resiliência do povo cabo-verdiano.

“Em Santiago, da Praia ao Tarrafal, aprendemos sobre tradição e resiliência através da tecelagem de cestas e da história do pano di terra, e de comunidades rurais como os Rabelados, ganhámos uma compreensão mais profunda da liberdade religiosa, e em São Nicolau, ler Chiquinho enquanto passava tempo na ilha deu novo significado à identidade e literatura cabo-verdiana”, referiu.

Recordou ainda momentos marcantes em Santo Antão, Fogo, Sal e São Vicente, onde teve oportunidade de conhecer paisagens naturais, a biodiversidade e participar em actividades culturais, reforçando que a cultura foi sempre uma ponte de ligação entre os dois povos.

“Nunca esquecerei de aprender a dançar batuku e celebrar os 50 anos de independência de Cabo Verde, momentos que capturaram o orgulho, a história e o espírito deste país”, realçou.

A nível institucional, Jennifer Adams manifestou orgulho pelos resultados alcançados durante a missão, destacando a cooperação bilateral em áreas como a segurança, a educação, o engajamento juvenil, a construção da nova Embaixada dos EUA e o fortalecimento dos laços entre pessoas e instituições.

A diplomata sublinhou igualmente o apoio ao desenvolvimento de oportunidades económicas e ao reforço das relações comerciais, considerando que a parceria entre Cabo Verde e os Estados Unidos continuou a crescer de forma “consistente e significativa”.

Jennifer Adams elogiou o povo cabo-verdiano, afirmando que o calor humano, a criatividade, a resiliência e a generosidade permanecerão como a memória mais forte da sua missão.

“Ao mesmo tempo, muitas vezes eram os momentos simples que mais importavam praticar ioga com amigos, trilhas de caminhada na Serra Malagueta ou compartilhar conversas com estudantes, artistas e líderes comunitários”, concluiu a diplomata norte-americana.