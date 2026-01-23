​Cruz Vermelha de Cabo Verde aposta em feiras comunitárias

O Laboratório de Análises Clínicas da Cruz Vermelha de Cabo Verde (CVCV) vai reforçar, ao longo deste ano, a realização de feiras de saúde em várias regiões do país, com o objetivo de aproximar os serviços de saúde da população e promover a prevenção de doenças.

Numa nota enviada, a CVCV explica que esta aposta dá continuidade à visão estratégica que esteve na base da inauguração, em Dezembro de 2024, da primeira Unidade Laboratorial de Análises Clínicas da Cruz Vermelha de Cabo Verde.

A CVCV informa que esta infraestrutura foi criada com o objectivo de fortalecer a capacidade nacional em análises clínicas, ampliar o acesso da população aos serviços laboratoriais e contribuir para a redução das barreiras financeiras, com especial atenção às pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

“As feiras de saúde constituem importantes espaços de proximidade com as comunidades, permitindo reforçar a educação para a saúde, promover o rastreio precoce e sensibilizar a população para a adoção de hábitos de vida saudáveis”, aponta.

Neste âmbito, o Laboratório de Análises Clínicas da CVCV realizará, neste sábado, 24, uma feira de saúde na Rua Pedonal do Plateau, na Cidade da Praia.

Com estas iniciativas, a Cruz Vermelha de Cabo Verde indica que evidencia o seu papel enquanto instituição humanitária de referência na área da saúde preventiva e da inclusão social, contribuindo para a construção de uma sociedade mais informada, saudável e resiliente, onde a saúde esteja cada vez mais ao alcance de todos.

“Esta iniciativa reflecte o compromisso da instituição com a promoção da saúde e do bem-estar da população cabo-verdiana”, assegura.