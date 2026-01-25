Governo nomeia novos membros da Zona Económica Especial para Tecnologias

O Governo nomeou, por resolução do Conselho de Ministros publicada no Boletim Ofgicial desta quarta-feira, 21, a que a Inforpress teve acesso hoje, os membros do Conselho de Gestão da Zona Económica Especial para Tecnologias (ZEET).

De acordo com a resolução n.º 9/2026, publicada no Boletim Oficial de quarta-feira, e já em vigor, foi nomeado para presidente da ZEET João Pedro dos Santos, que será coadjuvado por dois vogais não executivos, Vânia Cristina da Silva de Barros e Carlos Miguel Afonso Monteiro.

Anteriormente, João Pedro dos Santos, mestre em Economia, desempenhou a função de assessor do Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial.

Já Vânia de Barros exerceu os cargos de directora de gabinete do Ministro da Economia Digital e de secretária do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças e do Fomento Empresarial.

Por sua vez, Carlos Monteiro foi deputado nacional e, posteriormente, presidente do conselho de administração do TechParkCV.

De acordo com o Governo, a Zona Económica Especial para Tecnologias (ZEET) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 15/2022, de 12 de Maio, como entidade pública empresarial dotada de autonomia administrativa e financeira, constituindo-se como “um dos principais instrumentos de execução da Estratégia Digital de Cabo Verde”.