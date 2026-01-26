​Ministro do Turismo e Transportes de visita à ilha de São Nicolau

O Ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, realiza, de 26 a 28 deste mês, uma visita oficial à ilha de São Nicolau, com uma agenda centrada no acompanhamento de projectos estruturantes nas áreas do turismo, das infraestruturas, da formação profissional e do desenvolvimento local.

A visita terá início nesta segunda-feira, 26, com a deslocação à trilha da Cova, em Fajã, e às obras do Miradouro de Monte Cintinha.

No concelho do Tarrafal de São Nicolau, o governante efectua uma visita de cortesia ao Presidente da Câmara Municipal, preside ao lançamento da requalificação da zona de Carbeirinho e à inauguração da zona de Cabeçalinho, intervenções financiadas no âmbito do Fundo do Turismo.

Na terça-feira, 27, o Ministro procede à abertura do Encontro Alargado sobre o Projecto Ecoraízes, participa na apresentação do projecto da Gare Marítima do Tarrafal de São Nicolau e preside à entrega de certificados de formação em língua inglesa, reforçando a aposta na qualificação dos recursos humanos ligados ao turismo.

Da agenda do governante, inclui ainda uma visita aos formandos do curso de Cozinha Básica. A visita termina na quarta-feira, 28, com uma deslocação ao município da Ribeira Brava, incluindo uma visita de cortesia ao Presidente da Câmara Municipal e o acompanhamento das obras de construção da Estrada de Carriçal.

Esta deslocação insere-se na estratégia do Governo de reforçar a coesão territorial, promover um turismo sustentável e inclusivo e acompanhar de perto os investimentos financiados pelo Executivo, com impacto directo na economia local e na qualidade de vida das populações.