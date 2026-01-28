São Nicolau recebe projectos para valorização ambiental e melhoria do transporte marítimo

A ilha de São Nicolau vai beneficiar do Projecto EcoRaízes, que visa valorizar as áreas protegidas e gerar rendimentos para as comunidades locais, bem como do projecto da Gare Marítima do Tarrafal, destinado a melhorar a qualidade do transporte marítimo de passageiros, anunciou o Ministério do Turismo e Transportes.

O Projecto EcoRaízes, uma iniciativa do Governo de Cabo Verde, cofinanciada pela União Europeia e pelo Instituto Camões, bem como o projecto da Gare Marítima, promovido pelo Governo através da ENAPOR – Portos de Cabo Verde, foram apresentados esta terça-feira, na ilha, contando com a presença do Ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira.

Com uma duração de 42 meses, o Projecto EcoRaízes aposta na valorização do património natural, no reforço das capacidades das organizações da sociedade civil, na promoção do ecoturismo e do empreendedorismo local, com especial enfoque em mulheres e jovens, bem como na conservação ambiental, conciliando a protecção da natureza com a criação de oportunidades económicas.

Na ocasião, o governante sublinhou ainda os impactos positivos de medidas como o subsídio de 40% nas tarifas aéreas para São Nicolau, que tem contribuído para o aumento do fluxo de passageiros, reforçando a acessibilidade e a dinâmica económica da ilha.

Financiada pelo Banco Mundial, no âmbito do Programa de Turismo Resiliente e de Desenvolvimento da Economia Azul, a Gare Marítima do Tarrafal terá um prazo de execução estimado em 18 meses.

A infra-estrutura contará com acessos exteriores organizados para táxis e viaturas públicas e privadas, áreas exteriores de conforto para passageiros e acompanhantes, zonas funcionais de entrada e check-in, bem como espaços adequados para embarque e desembarque, assegurando uma experiência de viagem mais segura, fluida e alinhada com os padrões nacionais.

O Ministro adiantou ainda que o Governo está igualmente a trabalhar no projecto de extensão e modernização do Porto do Tarrafal, que deverá ser financiado pela União Europeia.

José Luís Sá Nogueira afirmou que a construção da Gare Marítima constitui um investimento estruturante para São Nicolau, permitindo reforçar a mobilidade marítima, garantir maior conforto e organização aos passageiros e modernizar o sistema de gestão de bagagens.

O governante reafirmou, por fim, o compromisso do Governo com todas as ilhas, defendendo a continuidade de investimentos estruturantes em São Nicolau, nomeadamente na modernização das infra-estruturas portuárias e na criação de cadeias de valor associadas ao turismo, com especial enfoque no turismo desportivo e na pesca.

A apresentação desses projectos enquadra-se no âmbito da visita oficial do Ministro do Turismo e Transportes à ilha de São Nicolau, de 26 a 28 de Janeiro, com uma agenda centrada no acompanhamento de projectos estruturantes nas áreas do turismo, das infra-estruturas, da formação profissional e do desenvolvimento local.