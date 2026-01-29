UNICV: Eleições para reitor vão a segunda volta

Dos sete canditados, ficam apurados para a segunda volta das eleições a Reitor da Universidade de Cabo Verde os candidatos Crisanto Avelino Sanches de Barros, com 20,74% do total dos votos válidos, e Astrigilda Pires Rocha Silveira, com 19,34% do total dos votos válidos, de acordo com os resultados provisórios.

A Comissão Eleitoral, no uso das suas competências regulamentares, divulgou, na noite de ontem, os resultados das eleições, realizadas ontem, em todos os pólos da Universidade de Cabo Verde. Os votos remanescentes ficaram distribuídos, de acordo com a votação expressa nas urnas, pelos demais candidatos, nos seguintes termos: - Odair Bartolomeu Barros Lopes Varela: 7,79% do total de votos válidos.

- Maria de Lourdes Silva Gonçalves: 17,95% do total de votos válidos.

- João Gomes Cardoso: 13,35% do total de votos válidos.

- Jorge Mendes Tavares: 11,37% do total de votos válidos.

- Felisberto da Silva Mendes: 8,46% do total de votos válidos.

