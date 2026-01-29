UNICV: Eleições para reitor vão a segunda volta

A Comissão Eleitoral, no uso das suas competências regulamentares, divulgou, na noite de ontem, os resultados das eleições, realizadas ontem, em todos os pólos da Universidade de Cabo Verde.
Os votos remanescentes ficaram distribuídos, de acordo com a votação expressa nas urnas, pelos demais candidatos, nos seguintes termos:
- Maria de Lourdes Silva Gonçalves: 17,95% do total de votos válidos.
- João Gomes Cardoso: 13,35% do total de votos válidos.
- Jorge Mendes Tavares: 11,37% do total de votos válidos.
- Felisberto da Silva Mendes: 8,46% do total de votos válidos.