​EU Católica promove Jornada Académica sobre Género, Cidadania, Transformação e Justiça Social

A Escola Universitária Católica de Cabo Verde (EU Católica) promove este sábado, 31, a Jornada Académica subordinada ao tema “Género, Cidadania, Transformação e Justiça Social”, integrada na Campanha Internacional “16 Dias de Activismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas”.

O evento acontece no âmbito do curso de Licenciatura em Ciências da Educação da Infância e da Família.

Segundo uma nota enviada, o evento, que decorrerá em formato híbrido (presencial e online), terá lugar no Auditório da EU Católica, no Campus da Prainha, Seminário São José, na Cidade da Praia, e será presidido pela Secretária de Estado da Inclusão Social, Lídia Lima.

A iniciativa visa sensibilizar a comunidade académica e a sociedade em geral para as problemáticas associadas à violência baseada no género, promovendo a reflexão crítica, o diálogo interdisciplinar e a mobilização para acções concretas de prevenção e combate a todas as formas de violência contra mulheres e meninas, com enfoque nos direitos humanos, na cidadania e na justiça social.

No programa destaca-se a Conferência Principal, intitulada “Violência de Género e suas Expressões Socioculturais: Perspetivas Antropológicas, Educacionais e de Direitos Humanos”, que será proferida pela Marisa Carvalho, Presidente do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), e pela Carmelita Silva, da Universidade de Cabo Verde (UNICV).

Está igualmente prevista uma Mesa Redonda Multissetorial sobre “Políticas Públicas, Dimensões Éticas, Religiosas e Comunitárias no Enfrentamento da Violência de Género e Protecção Integral de Mulheres, Crianças e Adolescentes”, com intervenções da Eurídice Mascarenhas, Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, do Nilson Mendes, psicólogo do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), e do Jacob Vicente, Director do Centro de Atendimento Psicológico (CAP).