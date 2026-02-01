Trazidas para Cabo Verde três pessoas resgatadas em naufrágio de veleiro, uma morta

Três cidadãos lituanos resgatados ao mar, um deles sem vida, após o naufrágio do seu veleiro, estão a ser transportados para Cabo Verde pelo navio-cisterna “Ouro do Brasil”, de pavilhão liberiano.

A operação de resgate foi coordenada pelo Serviço de Salvamento Marítimo de Espanha, depois de o seu centro, em Madrid, ter recebido um pedido de socorro “SOS Garmin”, que fornece menos informações do que os sinais de socorro marítimos, indicou este sab um porta-voz da empresa estatal, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Com os dados de localização, a 528 quilómetros da Gran Canária, desconhecendo a natureza do perigo e sem informações sobre a embarcação da qual partira o pedido de socorro, os controladores do centro de Las Palmas desviaram a embarcação mais próxima para o local: o navio-cisterna “Ouro do Brasil”.

A sua tripulação encarregou-se de recuperar com vida do mar duas pessoas com queimaduras na pele, mas em aparente bom estado de saúde, juntamente com outra já morta.

Os resgatados com vida relataram que o veleiro em que navegavam se tinha virado, que os três eram as únicas pessoas a bordo e que são naturais da Lituânia.

O navio que os socorreu está agora a trazê-los para Cabo Verde, onde está previsto que desembarquem.

