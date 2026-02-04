​São Filipe foi escolhida para ser Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude 2026

A cerimónia pública de apresentação da Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude 2026 (CCCJ) acontece esta sexta-feira, 6, pelas 17h00, na Praça Alameda Cruz dos Paços, na cidade de São Filipe, ilha do Fogo. O acto será oficialmente presidido pelo Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro.

Instituída em 2019 pelo Governo, a Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude é atribuída por um período de um ano, durante o qual a cidade seleccionada assume centralidade na execução de um programa diversificado e inclusivo, evidenciando a sua dinâmica juvenil nos domínios cultural, social, político e económico.

Segundo uma nota do Instituto do Desporto e da Juventude, a iniciativa é desenvolvida em estreita parceria com o poder local, visando promover o intercâmbio e a mobilidade juvenil, reforçar o diálogo entre jovens, incentivar a participação cívica e política e fomentar o conhecimento cultural mútuo entre jovens de diferentes municípios e realidades do país.

A implementação da CCCJ visa igualmente projectar, a nível nacional e internacional, cidades que se destaquem pela criação de ambientes seguros, inclusivos e favoráveis ao desenvolvimento da juventude, bem como pela apresentação de projectos estruturantes orientados para os jovens.

No quadro da CCCJ, a iniciativa procura promover o desenvolvimento pessoal, social e cívico da juventude, incentivar a cultura, o desporto e estilos de vida saudáveis, preparar os jovens para os desafios do mercado global, criar novas oportunidades de realização pessoal e profissional, reforçar a cidadania juvenil e a participação democrática, promover a criatividade, o empreendedorismo e a inovação e consolidar o diálogo entre os jovens e as instituições públicas.

Com esta cerimónia, São Filipe afirma-se como palco nacional da juventude em 2026, reforçando o compromisso do Governo com os jovens, e a sua participação orientada para o futuro.