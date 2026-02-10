Prisão preventiva para suspeito de tráfico de droga na Brava

A Polícia Nacional (PN) informou hoje que deteve em flagrante delito um indivíduo de 56 anos de idade, natural da ilha de Santiago, concelho de Santa Cruz, suspeito da prática do crime de posse e tráfico de droga, na cidade de Nova Sintra, ilha Brava.

Segundo um comunicado da PN, a detenção foi efectuada pelo Comando Regional do Fogo e Brava (CRFB), através da Esquadra Policial da Brava, no dia 05 de Fevereiro de 2026, no Porto da Furna, ilha Brava.

De acordo com a mesma fonte, o suspeito foi abordado no âmbito de uma operação de fiscalização e controlo aleatório de passageiros e bagagens, realizada durante o desembarque do navio Kriola, proveniente dos portos da Praia e de Vale dos Cavaleiros.

No decurso da inspecção à bagagem do indivíduo, foram encontrados, devidamente camuflados no interior de um saco contendo verduras, três embrulhos vulgarmente designados por “vulas”, contendo uma substância suspeita de ser estupefaciente do tipo canábis, com um peso total de mil seiscentos e quarenta e cinco gramas (1.645 gramas).

O suspeito foi detido e apresentado à autoridade judicial competente no dia seguinte aos factos, para o primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido decretada a medida mais gravosa, nomeadamente a prisão preventiva.