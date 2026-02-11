​Microempresários da Praça Estrela ainda à espera da subvenção pós-Erin

Microempresários da Praça Estrela questionam o atraso no pagamento da subvenção prometida pelo Governo, na sequência dos prejuízos provocados pela tempestade Erin. Em declarações exclusivas à Rádio Morabeza, os comerciantes afirmam que a demora no desembolso dos apoios está a dificultar a retoma normal das suas actividades. Pro-Empresa promete resolução até amanhã.

Maria José Moreira critica a organização do processo e diz que os empresários continuam sem informações claras.

“Do que prometeram, ainda não a recebemos. O trabalho da Pró-Empresa foi mal feito, mal organizado, porque fizeram uma bagunça, não procurando saber quem de facto tinha maiores prejuízos. Foram dando ‘tra k panhá’ e quem realmente trabalha e perdeu as suas coisas ainda não recebeu nada. Isso é injustiça”, lamenta.

Na mesma linha, Malick Gueye recorda o impacto das cheias na Praça Estrela, referindo que praticamente todos os vendedores sofreram perdas nas mercadorias.

“Temos 140 barracas na Praça Estrela e a maioria ainda não recebeu a subvenção. Recordamos que a Praça Estrela foi um dos sítios com mais prejuízos em São Vicente. A nossa situação está entre as piores e estamos ainda à espera. Diz-se que é uma ajuda e, quase seis meses depois, já não é ajuda. Se não vão dar o dinheiro, digam, e procuramos outra solução. Todos assinámos os contratos e nada. A Câmara Municipal foi que nos isentou do pagamento das rendas”, lamenta à Rádio Morabeza.

Maria de Lourdes Santos considera que o atraso não é justificável, tendo em conta que os prejuízos foram avaliados há já algum tempo.

“Este atraso não é justificável, porque existe um apoio para entregar e isso deve acontecer no momento da necessidade. Nós pensámos que o apoio ia entrar de imediato naquela altura, mas agora já estamos a tentar gerir as coisas. Acho que nós estávamos desorientados com a tempestade, mas eles também começaram de forma errada, sem nenhum projeto ou escala para verificar. Houve muita gente aqui ao redor que há tempo recebeu a ajuda, e nós, que realmente perdemos as mercadorias dentro da Praça Estrela, ficámos a lutar com unhas e dentes”, denuncia.

Contactado pela Rádio Morabeza, sem gravar, Amílcar Morais, representante da Pró-Empresa em São Vicente, garante que os pagamentos serão efectuados entre hoje e amanhã. A entidade assegura que a situação da Praça Estrela não é caso isolado e que todos os pagamentos serão realizados.

De recordar que, na sequência da tempestade Erin em São Vicente, além das linhas de crédito, o Governo aprovou uma subvenção não reembolsável destinada a microempresários, com valores entre 150 e 300 mil escudos, para apoiar a recuperação dos danos causados pelas chuvas de 11 de Agosto de 2025.