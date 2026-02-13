Empossados novo Comandante da Guarda Nacional e novo Presidente da Fundação Social das Forças Armadas

O Tenente-Coronel Júlio Sancha e o Capitão Rogério Oliveira são os novos Comandante da Guarda Nacional e Presidente da Fundação Social das Forças Armadas, respectivamente. Foram empossados nesta quinta-feira pela Ministra de Estado e da Defesa Nacional.

Janine Lélis, na sua intervenção, reiterou confiança numa “liderança firme, disciplinada e focada em resultados”, refere nota do Ministério da Defesa.

Resultados que, segundo a Ministra, quer que se traduzam na consolidação da prontidão operacional e no fortalecimento da cooperação estratégica, para que possamos garantir que Cabo Verde continue a ser uma referência de paz e de segurança na nossa região.

A Ministra da Defesa Nacional defendeu ainda a aposta na projecção de um futuro para garantir que as próximas gerações de militares encontrem uma instituição mais sólida, mais eficiente, mais moderna, mais justa, capaz de acompanhar as transformações sociais e responder com eficácia às novas exigências.

Janine Lélis reiterou que o Governo continuará “empenhado na modernização e operacionalização das Forças Armadas, com o propósito de lhes conferir maiores capacidades para o cumprimento das missões que lhes são atribuídas”.