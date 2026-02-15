​APIMUD e Comité Paralímpico unem esforços pela prática desportiva inclusiva

A Associação Cabo-verdiana de Promoção e Inclusão das Mulheres com Deficiência (APIMUD) estabeleceu uma parceria com o Comité Paralímpico Cabo-verdiano para promover a prática de educação física e actividades desportivas destinadas a meninas e mulheres com deficiência.

Em declarações à Inforpress, a presidente da APIMUD, Eurídice Andrade, explicou que o acordo assinala o início de uma colaboração que prevê a disponibilização de um técnico, por parte do Comité Paralímpico, responsável por orientar sessões regulares de educação física.

Segundo a dirigente, a prática desportiva é fundamental para a saúde e o bem-estar das associadas, sublinhando que “parado não funciona”, razão pela qual a associação tem vindo a reforçar a necessidade de integrar o desporto nas suas actividades regulares.

Eurídice Andrade adiantou ainda que a intenção de formalizar a parceria já havia sido manifestada anteriormente ao presidente do Comité Paralímpico, tendo a associação acolhido com grande satisfação a concretização do acordo.

Neste momento, de acordo com a responsável, a APIMUD pretende contactar a Escola Júlia Costa e a Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde, com o objectivo de garantir um espaço adequado para a realização das aulas, assegurando melhores condições para a prática das actividades físicas.

A APIMUD trabalha com meninas e mulheres com deficiência, promovendo a sua inclusão social, a autonomia e a participação activa na sociedade.