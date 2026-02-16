Dom Teodoro Mendes Tavares nomeado Bispo da Diocese de Santiago de Cabo Verde

O Papa Leão XIV, acaba de nomear Dom Teodoro Mendes Tavares, Missionário Espiritano, como novo Bispo da Diocese de Santiago de Cabo Verde, sucedendo o Cardeal Dom Arlindo Gomes Furtado que apresentou a sua renúncia do governo pastoral da mesma diocese, por ter atingido o limite de idade (75 anos) fixado pelo Código de Direito Canónico.

A informação foi anunciada esta segunda-feira, 16, pela Diocese de Santiago de Cabo Verde.

Segundo a mesma fonte, a tomada de posse do novo Bispo está prevista para o dia 3 de Maio. “Até lá o Cardeal Arlindo Gomes Furtado continuará a assegurar a governação pastoral da Diocese de Santiago de Cabo Verde na qualidade de Administrador Apostólico”.

Dom Teodoro, até agora Bispo da Diocese de Ponta de Pedras, no Estado do Pará, no Brasil, nasceu em 7 de Janeiro de 1964, na Ilha de Santiago, em Cabo Verde.

Em 1984, aos vinte anos, ingressou na Congregação dos Missionários do Espírito Santo (Espiritanos), tendo feito sua profissão religiosa em 1986.

Sua ordenação presbiteral aconteceu em 11 de Junho de 1993 e, em Novembro de 1994, foi enviado como missionário ao Brasil, para trabalhar na prelazia de Tefé, no Amazonas. O então padre Teodoro trabalhou por 16 anos nessa prelazia e, nesse período, exerceu inúmeras funções.

O Papa Bento XVI nomeou-o, no dia 16 de Fevereiro de 2011, bispo auxiliar da arquidiocese de Belém do Pará. Foi ordenado bispo no dia 8 de Maio de 2011 na Ilha de Santiago, por dom Alberto Taveira Corrêa.

Em 10 de Junho de 2015, o Papa Francisco, nomeou-o bispo coadjutor de Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó, no Pará e a 23 de Setembro de 2015, o Papa Francisco, designou-o bispo diocesano de Ponta de Pedras.

O Ecumenismo é uma área na qual Dom Teodoro tem especialização.

Em 1995, obteve o título de mestre em Ecumenismo pelo Trinity College, em Dublin.

Foi bispo referencial para o Ecumenismo no regional Norte 2, professor de Ecumenismo e Diálogo inter-religioso, além de responsável pela Pastoral Ecuménica da arquidiocese de Belém e da Pastoral das Comunidades Ribeirinhas.

A 3 de Julho de 2025 o Papa Leão XIV nomeou-o membro do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso da Santa Sé. Dom Teodoro Também possui pós-graduação em Desenvolvimento, com especialização em Estudos Franceses Modernos.