5ª edição do Cabo Verde Investment Fórum será em Milão, Itália

O Ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial, Eurico Monteiro, preside, esta sexta-feira, 20, em Milão, Itália, o Cabo Verde Investment Fórum (CVIF) 2026, um instrumento de mobilização de investimentos para o sector privado cabo-verdiano, que organiza sua 5ª edição fora do país.

Promovido pelo Governo de Cabo Verde, por meio da agência de promoção de investimentos e exportação, Cabo Verde TradeInvest (CVTI).

Segundo uma nota enviada, o CVIF 2026 Milão – Itália nasce da necessidade de reforçar e estruturar, de forma estratégica e orientada a resultados, as relações económicas, comerciais e institucionais entre a República de Cabo Verde e a República Italiana, promovendo oportunidades concretas de investimento, cooperação empresarial e parceria estratégica, com especial enfoque nos sectores do turismo, economia azul, desenvolvimento sustentável e inovação.

Este evento, que contará com a participação de representantes institucionais, empresários, investidores, operadores económicos e membros da diáspora, constituindo uma plataforma privilegiada para promover Cabo Verde como destino de investimento e negócios.

Conforme a mesma fonte, a escolha de Milão não é por acaso. “Trata-se de um dos principais polos económicos e financeiros da Europa, sede de empresas, investidores, operadores turísticos, instituições financeiras e decisores estratégicos, com forte interesse no mercado africano e, em particular, em Cabo Verde.”

Além disso, acrescentou que a Itália representa uma das economias mais industrializadas da União Europeia, com um tecido empresarial fortemente composto por pequenas e médias empresas altamente especializadas, com capacidade de internacionalização, know-how técnico e vocação para parcerias de médio e longo prazo.

“Cabo Verde, por sua vez, apresenta um quadro político estável, uma governação democrática consolidada, um posicionamento geoestratégico único no Atlântico Médio e uma clara orientação para o desenvolvimento sustentável e a atração de investimento externo”, revela.

O Fórum, que contará com painéis temáticos setoriais, apresentação de projectos de investimento, encontros B2B e sessões de networking estratégico, está alinhado com as prioridades do Governo de Cabo Verde em matéria de diversificação económica, atração de investimento directo estrangeiro, economia azul, economia digital e sustentabilidade ambiental, bem como com a missão institucional da CVTI.