​Prisão preventiva para suspeito de fornecer armas em homicídios no bairro de Achada Santo António

O Tribunal da Comarca da Praia aplicou prisão preventiva a suspeito de fornecer armas de fogo a indivíduos envolvidos em crimes de homicídio no bairro do Brasil, em Achada Santo António, na Cidade da Praia.

Numa nota enviada, a PJ informa que realizou na tarde de sexta-feira, 13, mais uma operação no bairro de Achada Santo António e que deteve, fora de flagrante delito, o indivíduo, de 40 anos, que havia sido encontrado na posse de diversas armas de fogo e munições no interior da sua residência.

A PJ avisa que esta detenção aconteceu na sequência da megaoperação desencadeada no dia 20 de Dezembro do ano transato, na Cidade da Praia, no bairro Brasil, em Achada Santo António, no âmbito da investigação relacionada com crimes violentos (homicídios), e do resultado dessa operação, culminou na apreensão de várias armas de fogo, com destaque para armas de grande calibre de uso militar, substâncias estupefacientes, armas brancas, gorros e outros elementos probatórios.

Neste sentido, informou que a Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP) realizou mais uma operação no bairro de Achada de Santo António, na tarde de sexta-feira, 13 deste mês, na sequência das apreensões do dia 20 de Dezembro e também relacionada com diligências investigativas no âmbito do crime de homicídio de um jovem de 16 anos, conhecido por “Chris”, vítima mortal de um tiroteio ocorrido na noite de 26 de Março de 2025, na zona de Brasil, em Achada de Santo António, na Cidade da Praia.

A mesma fonte sublinhou que as diligências ocorreram em cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliária, promovidos pelo Ministério Público e emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia.

Conforme a PJ, o detido encontra-se indiciado pela prática dos crimes de homicídio agravado, posse ilegal de arma e tráfico de droga, sendo ainda apontado, no decurso das investigações desta Polícia, como o principal suspeito do fornecimento e distribuição de armas de fogo utilizadas nos homicídios ocorridos no bairro de ASA, “tratando-se do membro mais velho dos grupos responsáveis pelas rivalidades que têm ocorrido naquela zona e que se encontrava foragido”.

E que presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, o Tribunal Judicial da Comarca da Praia decretou a medida de coação de prisão preventiva, encontrando-se o arguido a aguardar os ulteriores trâmites processuais na Cadeia Central da Praia.

A PJ realçou que as investigações ainda prosseguem.