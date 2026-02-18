São Nicolau: Grupos demonstram satisfação com os resultados dos desfiles

Os grupos carnavalescos Estrela Azul e Copacabana manifestaram, na noite de terça-feira, satisfação e orgulho pelos trabalhos apresentados no Carnaval 2026, em São Nicolau.

Com o tema “Medos e Superstições – da noite antiga ao futuro digital”, o grupo Estrela Azul foi o primeiro a entrar no Terreiro, apresentando um desfile marcado por muita animação e folia.

Em declarações à Inforpress, o presidente do Estrela Azul, Alíbio Brito, afirmou que os objectivos foram alcançados, destacando o empenho dos artistas na representação do tema proposto.

“É de louvar o trabalho dos artistas que estiveram engajados nesta jornada e que conseguiram transmitir a nossa mensagem. Podemos fazer um balanço superpositivo, apesar dos desafios”, afirmou.

Segundo o responsável, os maiores constrangimentos foram a nível financeiro e material, mas a equipa conseguiu superá-los, apresentando um desfile que classificou de “memorável”.

Também em entrevista à Inforpress, o presidente do grupo carnavalesco Copacabana, Emanuel Cabral, considerou que os obstáculos foram ultrapassados, resultando num desfile com muito “brilho, fantasia e alegria”.

Destacou que o tema “Raízes do Tempo: entre segredos e lendas das tribos” teve como objectivo promover o relativismo cultural e o respeito pela diversidade, “dignificando mais uma vez o Carnaval de São Nicolau”.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Nilton Monteiro, felicitou os grupos pelo trabalho apresentado, apesar das dificuldades enfrentadas.

“Devemos acarinhar os fazedores do Carnaval e mobilizar mais condições para que o Carnaval continue a ser esta manifestação de grande impacto”, reconheceu.

O público também atribuiu nota positiva aos três dias de desfiles, sublinhando o empenho e a qualidade do trabalho apresentado pelos grupos em São Nicolau.