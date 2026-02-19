​Governo lança concurso para fornecimento de kits didáctico-pedagógicos destinados à Pequena Infância

O Governo, através do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social (MFIDS), anunciou a abertura do concurso público para o fornecimento de 572 kits de materiais didáctico-pedagógicos destinados aos profissionais da Pequena Infância, no âmbito do reforço das políticas de valorização do capital humano.

Governo lança concurso para fornecimento de kits didático-pedagógicos destinados à Pequena Infância

O Governo, através do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social (MFIDS), anunciou a abertura do concurso público para o fornecimento de 572 kits de materiais didático-pedagógicos destinados aos profissionais da Pequena Infância, no âmbito do reforço das políticas de valorização do capital humano.

O concurso, segundo uma nota do MFIDS, decorre por intermédio da Unidade de Gestão de Projectos Especiais, um concurso público para a aquisição e fornecimento de 572 kits de materiais didático-pedagógicos destinados aos profissionais que actuam na área da Pequena Infância em todo o território nacional.

“A iniciativa integra as prioridades do Governo no reforço do Capital Humano e na valorização da Primeira Infância, reconhecida como um dos pilares estratégicos para o desenvolvimento social e económico sustentável do país”, lê-se no comunicado.

De acordo com o MFIDS, os kits constituem um instrumento essencial de apoio à capacitação dos profissionais e ao fortalecimento das práticas educativas e de cuidados, contribuindo directamente para a melhoria da qualidade dos serviços prestados às crianças.

O período para apresentação de propostas decorre até 11 de Março de 2026, estando o concurso aberto às entidades interessadas que reúnam os requisitos estabelecidos no respectivo caderno de encargos.

Foto: Depósitphotos