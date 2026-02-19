Mayor de Brockton garante apoio à comunidade cabo-verdiana face à nova lei de imigração dos EUA

O mayor de Brockton, o cabo-verdiano Moisés Rodrigues, afirmou hoje que acompanha “com atenção” a nova lei de imigração dos EUA, e garantiu apoio à comunidade residente com informações claras e medidas para minimizar eventuais impactos negativos.

Em entrevista à Inforpress, a partir dos EUA, Moisés Rodrigues considerou que políticas de imigração fazem parte de decisões nacionais complexas, mas defendeu que é importante manter equilíbrio entre segurança, organização e acesso justo às oportunidades de viagem.

“Estamos a acompanhar com atenção a suspensão temporária dos vistos de imigração para cidadãos cabo-verdianos”, disse, reconhecendo que esta medida pode impactar famílias e relações entre a comunidade local e os Estados Unidos.

Segundo sublinhou, o reagrupamento familiar é essencial para a estabilidade das famílias, e que esta suspensão pode atrasar ou dificultar a união entre residentes nos EUA e os seus parentes em Cabo Verde.

Sobre a exigência de caução para pedido de vistos, o mayor considerou que representa um “encargo financeiro significativo”, podendo levar famílias e profissionais cabo-verdianos a adiar ou reconsiderar as suas viagens para os Estados Unidos.

Admitiu que a medida poderá tornar as deslocações mais restritas e afectar relações familiares, turísticas e económicas, sublinhando, contudo, a importância de promover viagens responsáveis e com informação clara.

“Manter-se informado e agir dentro da lei é a melhor forma de garantir que nossos laços familiares e oportunidades nos EUA continuem fortes e seguros”, aconselhou.

Para Moisés Rodrigues, medidas como essas podem trazer incerteza, mas admitiu que o “sonho americano continua vivo” entre os cabo-verdianos.

“Nossa comunidade é resiliente, e muitas famílias continuam em busca de oportunidades de crescimento e união mesmo diante de obstáculos temporários”, ressaltou.

Entretanto, assegurou que o foco agora é trabalhar no sentido de apoiar os residentes e famílias afectadas com informações claras e medidas para minimizar qualquer impacto negativo na comunidade.

Ainda, apelou à comunidade cabo-verdiana a cumprir todos os requisitos legais de emigração por forma a proteger as famílias e a comunidade como um todo, para evitar complicações e medidas mais restritivas no futuro.

Cabo Verde integra a lista dos 75 países com vistos de imigração suspensos pelos Estados Unidos. A restrição não afecta os vistos temporários de turismo ou negócios e aplica-se a países cujos imigrantes recebem apoios sociais em “níveis considerados inaceitáveis”.

O país consta também da lista dos 38 países do programa de caução de vistos dos Estados Unidos da América, que terão de pagar uma caução de até 15 mil dólares (mais de 1.400 contos) ao serem considerados elegíveis para um visto de negócios/turismo (B1/B2).