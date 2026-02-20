​Governo assina acordo para requalificação de imóveis do Estado para habitação jovem na Boa Vista

O Governo assinou hoje, na cidade de Sal Rei, ilha da Boa Vista, um Acordo de Intenção para a cedência de dois imóveis do Estado destinados à habitação jovem, no bairro de Bom Sossego.

O acordo é firmado através da IFH - Imobiliária, Fundiária e Habitat, S.A. e da Direcção Geral do Património e Contratação Pública (DGPCP) e contempla a cedência do edifício da antiga Esquadra Policial e da antiga moradia do Delegado do Ministério da Agricultura, ambos localizados em Sal Rei.

Segundo o Ministério da Infraestrutura, Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH), os dois imóveis serão requalificados com o objectivo de os transformar em habitação jovem, promovendo o acesso à moradia condigna e, simultaneamente, a valorização do património do Estado.

O protocolo prevê ainda a possibilidade de instalação de serviços públicos em parte dos espaços intervencionados.

O Governo indica que o modelo agora implementado em Sal Rei será progressivamente alargado a outras ilhas, com vista a ampliar as soluções habitacionais e optimizar a utilização de edifícios públicos devolutos ou subaproveitados em todo o país.