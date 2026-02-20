Governo promove acção de capacitação a vendedeiras do Porto da Praia

De acordo com um comunicado do Ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH), está a decorrer uma formação em conservação de produtos, higiene e segurança alimentar, com o objectivo de reforçar as competências das beneficiárias e garantir melhores práticas no manuseamento e comercialização dos alimentos.
A acção de capacitação, iniciada no dia 19 de Fevereiro, prolonga-se até ao dia 24 de Fevereiro, das 14h00 às 18h00.
“A iniciativa contribui para a melhoria das condições sanitárias, a protecção da saúde pública e a valorização da actividade das vendedeiras, assegurando um ambiente de trabalho mais digno, seguro e organizado no Porto da Praia”, lê-se no comunicado do MIOTH.