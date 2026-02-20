País

Governo promove acção de capacitação a vendedeiras do Porto da Praia

PorEdisângela Tavares,20 fev 2026 14:15

O Governo, em parceria com a MORABI, após a construção de um novo espaço de vendas no Porto da Praia, prossegue com acções de capacitação destinadas às vendedeiras que exercem actividade no local.

De acordo com um comunicado do Ministério das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação (MIOTH), está a decorrer uma formação em conservação de produtos, higiene e segurança alimentar, com o objectivo de reforçar as competências das beneficiárias e garantir melhores práticas no manuseamento e comercialização dos alimentos.

A acção de capacitação, iniciada no dia 19 de Fevereiro, prolonga-se até ao dia 24 de Fevereiro, das 14h00 às 18h00.

“A iniciativa contribui para a melhoria das condições sanitárias, a protecção da saúde pública e a valorização da actividade das vendedeiras, assegurando um ambiente de trabalho mais digno, seguro e organizado no Porto da Praia”, lê-se no comunicado do MIOTH.

MIOYH Porto da Praia MORABI

Autoria:Edisângela Tavares,20 fev 2026 14:15

Editado porAndre Amaral  em  20 fev 2026 14:48

