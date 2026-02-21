São Filipe: Grua das obras do Estádio 5 de Julho cai e atinge três moradias sem registo de feridos

​Uma grua da empresa responsável pelas obras do Estádio 5 de Julho, na cidade de São Filipe, caiu por volta das 09:10 deste sábado, durante uma operação, atingindo três moradias nas imediações do estádio, mas sem registo de feridos.

A queda da grua provocou estragos materiais nas três residências, sendo que numa delas os danos são considerados avultados, numa avaliação preliminar.

Uma fonte da empresa Elevo, encarregada da empreitada, disse que a grua encontrava-se em “bom estado de funcionamento” e estava a operar com uma carga inferior à sua capacidade máxima no momento do incidente.

A mesma fonte garantiu ainda que o manobrador estava devidamente autorizado e habilitado para operar a máquina.

Apesar destas garantias, a empresa admitiu que, para já, não existe uma explicação concreta para a queda do equipamento, estando a situação a ser analisada para apurar as causas do ocorrido.

Os responsáveis pela obra encontram-se no terreno a avaliar os prejuízos causados nas três habitações atingidas, com o objectivo de quantificar os danos e desencadear os procedimentos necessários.

Não há registo de feridos, nem entre os trabalhadores que se encontravam no local da obra, nem entre os moradores das residências afectadas.

A ausência de vítimas é apontada como reflexo das medidas de segurança implementadas no estaleiro, segundo a fonte da empresa contactada pela Inforpress.