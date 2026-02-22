Porto Novo: Porto-novenses expectantes pelo arranque da nova fábrica de cimento a partir de Junho

​Os porto-novenses estão expectantes em relação à abertura da nova fábrica de cimento do Porto Novo, em Santo Antão, que iniciará a produção em pleno em Junho, depois de uma fase de testes a partir de Abril.

Os munícipes avançaram à Inforpress que a nova fábrica, que está na fase final de montagem pela cimenteira portuguesa Cimpor, num investimento de 6,75 milhões de euros, vai ser “muito importante” para economia do Porto Novo, com a criação de dezenas de empregos directos e indirectos.

“Porto Novo está mesmo a precisar de um investimento desta dimensão, que vai gerar muitos empregos. A economia local vai ganhar muito com a nova fábrica de cimento”, avançou António Oliveira.

José Rodrigues, outro munícipe, partilha da opinião de que a nova fábrica de cimento vai “dar outra vida” ao município do Porto Novo e à ilha de Santo Antão, ajudando a resolver o problema de desemprego que afecta esta ilha.

“Todos estamos ansiosos pelo arranque da nova fábrica, que vai movimentar a economia do Porto Novo”, avançou Antónia Rodrigues.

A Câmara Municipal do Porto Novo diz também congratular-se com a nova fábrica de cimento neste município, considerando que este empreendimento terá “um impacto significativo” na criação de empregos.

A Cimpor informou recentemente que a instalação da nova fábrica de produção de cimento em Santo Antão “reforça o compromisso de longa data” desta empresa portuguesa com o desenvolvimento de Cabo Verde.

Esta cimenteira destacou o facto de o investimento contribuir para a criação de empregos e para a fixação da população local, informando a produção iniciar-se-á em pleno em Junho, após uma fase de testes operacionais em Abril.

A Cimpor explicou que o projecto “reforça o compromisso de 20 anos da Cimpor com o desenvolvimento industrial e económico do arquipélago”.