Avaria técnica na central eléctrica do Fogo provoca cortes parciais de energia

De acordo com a empresa, as equipas técnicas encontram-se mobilizadas no terreno e estão a trabalhar de forma contínua e intensiva para restabelecer o sistema no mais curto espaço de tempo possível.
Enquanto decorrem os trabalhos de reparação, poderão ainda verificar-se cortes parciais no fornecimento de energia eléctrica em algumas zonas, até à resolução definitiva da avaria.
A empresa apela a compreensão da população pelos transtornos causados e lamenta pelos incómodos. A EPEC garantiu ainda que manterá a população devidamente informada sobre a evolução da situação.
Foto: depositphotos