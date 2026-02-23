Avaria técnica na central eléctrica do Fogo provoca cortes parciais de energia

A EPEC (Empresa de Produção de Electricidade de Cabo Verde) informou que foi registada uma avaria técnica num dos grupos geradores de maior potência da Central de Produção de Energia Eléctrica da Ilha do Fogo, situação que poderá provocar constrangimentos temporários no fornecimento de electricidade.

De acordo com a empresa, as equipas técnicas encontram-se mobilizadas no terreno e estão a trabalhar de forma contínua e intensiva para restabelecer o sistema no mais curto espaço de tempo possível.

Enquanto decorrem os trabalhos de reparação, poderão ainda verificar-se cortes parciais no fornecimento de energia eléctrica em algumas zonas, até à resolução definitiva da avaria.

A empresa apela a compreensão da população pelos transtornos causados e lamenta pelos incómodos. A EPEC garantiu ainda que manterá a população devidamente informada sobre a evolução da situação.

Foto: depositphotos