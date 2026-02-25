País

Maio: Assinado protocolo que viabiliza funcionamento do Centro de Cuidado de Pessoas com Deficiência

PorEdisângela Tavares,25 fev 2026 14:14

O Governo, através do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social (MFIDS), procedeu à assinatura do protocolo que garante o financiamento e o arranque do Centro de Cuidado de Pessoas com Deficiência na ilha do Maio.

Segundo um comunicado do MFIDS, o protocolo assegura a disponibilização da primeira tranche de financiamento para o funcionamento do centro, que é uma iniciativa enquadrada no projecto “Melhorar as Condições de Inclusão Social e Laboral das Pessoas com Deficiência através do Acesso Efectivo aos seus Direitos em Cabo Verde”, financiado pela Cooperação Espanhola.

Com a formalização do protocolo, ficam garantidas as condições necessárias para o arranque e operacionalização da estrutura, que terá capacidade para acolher diariamente cerca de 30 pessoas. O Centro disponibilizará cuidados especializados, acompanhamento técnico e actividades orientadas para a promoção da autonomia, inclusão social e integração laboral das pessoas com deficiência.

Segundo dados do Censo 2021, o município do Maio é o terceiro do país com maior número de pessoas com deficiência, facto que reforça a pertinência e o impacto desta nova resposta social na ilha.

Tópicos

Centro de Cuidado de Pessoas com Deficiência ilha do Maio

Autoria:Edisângela Tavares,25 fev 2026 14:14

Editado porSara Almeida  em  25 fev 2026 14:16

          pub.