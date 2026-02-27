​CVsky inicia venda de bilhetes e prepara arranque dos voos domésticos

A CVsky, Linhas Aéreas de Cabo Verde, iniciou esta quinta-feira a venda de bilhetes para as rotas domésticas inter-ilhas, antecipando o arranque oficial das operações previsto para o Verão IATA 2026. A nova companhia aérea dedicada ao mercado interno promete reforçar a conectividade no arquipélago com foco na regularidade, proximidade e qualidade de serviço.

A comercialização começou a 26 de Fevereiro e está disponível através de agentes e operadores de viagens, bem como na página oficial da transportadora. A CVsky é o nome comercial da LACV, Linhas Aéreas de Cabo Verde, S.A., entidade que lidera o projecto da nova companhia aérea doméstica.

Segundo Manuel Lima, presidente do Conselho de Administração da LACV, o início das vendas representa um marco no processo de implementação da empresa no mercado cabo-verdiano.

“Este é um momento marcante no processo de lançamento da companhia no mercado cabo-verdiano, reforçando o compromisso da CVsky com a conectividade inter-ilhas, a mobilidade dos cidadãos e a melhoria da experiência de viagem em Cabo Verde. Cumprimos todos os requisitos regulatórios e estamos prontos para operar com segurança e regularidade”, afirmou.

A companhia irá operar com aeronaves ATR 72-600, modelo amplamente utilizado em ligações regionais e adequado às características operacionais do arquipélago. A aposta numa frota moderna visa assegurar eficiência operacional e maior fiabilidade nas ligações entre as ilhas.

De acordo com a empresa, a criação da CVsky responde à necessidade de reforçar a conectividade interna, aproximando famílias, dinamizando o turismo em todas as ilhas e contribuindo para o crescimento da economia nacional.

A transportadora afirma ainda que pretende diferenciar-se pela qualidade do atendimento, incorporando a “morabeza” cabo-verdiana como elemento central da experiência do passageiro.

Com o arranque das operações previsto para o Verão IATA 2026, a CVsky posiciona-se como protagonista de uma nova fase para a aviação doméstica em Cabo Verde, prometendo maior estabilidade, regularidade e confiança nas ligações inter-ilhas.